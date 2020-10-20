Пропавшего летчика обнаружили в центре Екатеринбурга с перерезанным горлом

28-летний Руслан Валеев прилетел в Екатеринбург из Якутска на курсы повышения квалификации.

Вскоре он заболел и попал в больницу с признаками пневмонии. На фоне приема медицинских препаратов и высокой температуры у него начались бредовые состояния.

Валеев сбежал из больницы, его мать записала для него видеообращение с просьбой вернуться, а после прилетевшие из Якутска родственники собрали волонтеров для поисков. Пропавшего летчика планировали искать в лесополосе.

Утром 20 октября мужчину обнаружил охранник элитного жилого комплекса в центре города, пишет Lenta.ru.

Валеев был мертв — горло перерезано, на животе рваные раны. Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские пришли к выводу, что летчик лез через забор соседнего дома и распорол себя о верхние заостренные края ограждения.

Родственники уже опознали погибшего. Материалы дела переданы в Следственный комитет.