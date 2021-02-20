Пропавшего 31-летнего жителя Алтая нашли задушенным

31-летнего жителя Горно-Алтайска, объявленного в розыск в январе, нашли мертвым. Следователи выяснили, что его из-за наследства с помощью шторы убила родная сестра.

Мужчина еще в начале августа 2020 года приехал в гости к своей родной старшей сестре в село Сейка Чойского района. Потом он якобы уехал домой и пропал. Родные заявили об этом в полицию только в январе 2021 года.

Оперативники занялись поисками и нашли мужчину убитым. Удалось установить причастность к преступлению его 35-летней сестры.

Оказалось, что родственники уже давно не могли поделить наследство (жилой дом с земельным участком в Сейке), которое незадолго до своей смерти их мать оформила на потерпевшего.

В ночь с 3 на 4 августа 2020 года брат с сестрой вместе пили в «наследном» доме и начали конфликт. Женщина толкнула обидчика на пол, села на него сверху, сдернула с окна штору, которую обмотала вокруг его шеи и, затянув ее концы, задушила брата.

«Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленница разбудила сожителя, с помощью которого вынесла тело погибшего на улицу, где в огороде закопала его», — рассказали в республиканском СУ СКР.

Скелетированные останки мужчины выкопали и отправили на экспертизу.

С подозреваемой работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения.