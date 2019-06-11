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Происшествия

Пропавшего мальчика нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области

8-летнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП сотрудники СКР начали доследственную проверку.

Следственный комитет, поисковая операция.
Следственный комитет, поисковая операция.
Анна Зайкова

Это в селе Канавка 8 июня. По данным следствия, ребенок играл во дворе и не вернулся вечером домой.

Поиски родственников в тот же день к результату не привели. Мама мальчика сообщила о случившемся в правоохранительные органы. 9 июня около часа ночи дядя мальчика заметил находившейся в сарае холодильник марки «ЗиЛ». Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи. Открыв холодильник, мужчина обнаружил там тело мальчика без признаков жизни, пишет bfm.ru.

Рефрижератор лежал на задней стенке, его можно открыть только снаружи. Холодильник использовали для хранения муки.

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