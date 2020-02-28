Пропавшего на Алтае 13-летнего мальчика нашли мертвым

Ребенок пропал 23 февраля. Тело нашли на территории поселка Березовка Усть-Коксинского района в лесополосе в границах населенного пункта, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

Известно, что в ночь с 22 на 23 февраля с разрешения матери мальчик ночевал у родственников в селе Огневка, откуда ушел в неизвестном направлении около 16:0023 февраля 2020 года и домой не вернулся.