Пропавшего с детской площадки мальчика нашли мертвым на острове в Красноярске

В Красноярске утром 3 июня нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика, сообщает « ТВК Красноярск » со ссылкой на волонтеров из «Поиска пропавших детей».

Тело мальчика обнаружил рыбак на острове Татышев — самый крупный остров на реке Енисей в черте Красноярска.

«Мой муж был на рыбалке и обнаружил его. Вызвал полицию. Скинула ему фото ребенка и он сказал, что это он», — рассказала местная жительница.

В полиции сообщили, что в водоеме действительно нашли тело ребенка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Мальчик вышел из дома вечером 2 июня и не вернулся. В последний раз его видели на детской площадке. К поиску привлекли сотрудников полиции, уголовного розыска, инспекторов ПДН и волонтеров.

Как сообщает региональный СК, следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, изымают видео с камер наблюдения, проводят различные экспертизы и отрабатывают все версии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле нашли пропавшего 10-летнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся.