Пропавшего с детской площадки мальчика нашли мертвым на острове в Красноярске

Тело мальчика обнаружил рыбак на острове Татышев — самый крупный остров на реке Енисей в черте Красноярска.
«Мой муж был на рыбалке и обнаружил его. Вызвал полицию. Скинула ему фото ребенка и он сказал, что это он», — рассказала местная жительница.
В полиции сообщили, что в водоеме действительно нашли тело ребенка. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Мальчик вышел из дома вечером 2 июня и не вернулся. В последний раз его видели на детской площадке. К поиску привлекли сотрудников полиции, уголовного розыска, инспекторов ПДН и волонтеров.
Как сообщает региональный СК, следователи опрашивают свидетелей и очевидцев, изымают видео с камер наблюдения, проводят различные экспертизы и отрабатывают все версии. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Барнауле нашли пропавшего 10-летнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся.