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Происшествия

Пропавшего сибирского ученого нашли мертвым рядом с кладбищем

В Новосибирске найден мертвым пропавший полгода назад российский ученый, его тело обнаружено рядом с кладбищем, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Ученый пропал еще полгода назад.

87-летний сотрудник Института горного дела, доктор технических наук Геннадий Кулаков ушел с работы вечером 3 марта и пропал.

Его тело с гнилостными изменениями обнаружено возле Южного кладбища Новосибирска.

При погибшем была записка. По ней следователи регионального СКР и определили, что это пропавший ученый. По данным следствия, мужчина всегда носил ее при себе на случай своей пропажи, пишет Lenta.ru.

Точная причина смерти Геннадия Кулакова будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

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