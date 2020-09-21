Пропавшего сибирского ученого нашли мертвым рядом с кладбищем

Ученый пропал еще полгода назад.
87-летний сотрудник Института горного дела, доктор технических наук Геннадий Кулаков ушел с работы вечером 3 марта и пропал.
Его тело с гнилостными изменениями обнаружено возле Южного кладбища Новосибирска.
При погибшем была записка. По ней следователи регионального СКР и определили, что это пропавший ученый. По данным следствия, мужчина всегда носил ее при себе на случай своей пропажи, пишет Lenta.ru.
Точная причина смерти Геннадия Кулакова будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.