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Происшествия

Пропавшего в Барнауле девятилетнего мальчика нашли живым

Девятилетний мальчик из Барнаула, который пропал 29 ноября, найден, сообщили в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».

Следы на снегу.
Следы на снегу.
Михаил Хаустов

«Найден, жив», — говорится в сообщении волонтеров.

Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок ушел 29 ноября из дома и не вернулся. В этой связи были организованы его поиски.

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