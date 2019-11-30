Пропавшего в Барнауле девятилетнего мальчика нашли живым

«Найден, жив», — говорится в сообщении волонтеров.
Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок ушел 29 ноября из дома и не вернулся. В этой связи были организованы его поиски.
Девятилетний мальчик из Барнаула, который пропал 29 ноября, найден, сообщили в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».
«Найден, жив», — говорится в сообщении волонтеров.
Ранее сообщалось, что девятилетний ребенок ушел 29 ноября из дома и не вернулся. В этой связи были организованы его поиски.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter