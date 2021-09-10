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Происшествия

Пропавших в Сибири 13-летних школьниц нашли живыми

В Красноярском крае нашли двух девочек, которые пропали 7 сентября в Лесосибирске — небольшом городе, расположенном в 240 км к северу от Красноярска.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Поисками 13-летних школьниц занимались вся лесосибирская полиция и добровольческие отряды. В итоге их нашли живыми, пишет Газета.Ru.

Издание Mash со ссылкой на мать второй школьницы сообщало, что вечером 6 сентября ее дочь поехала на такси к подруге в поселок Колесниково на южной окраине Лесосибирска. А 7 сентября обе школьницы не появились в учебном заведении.

РИА Новости" со ссылкой на прокуратуру Красноярского края сообщает, что причиной побега девочек, по предварительным данным, стал конфликт с матерью одной из них.

Позже волонтеры рассказали, что школьницы живы и прячутся от тех, кто их ищет. После этого правоохранительные органы сообщили, что обеих девочек нашли и доставили в отдел полиции.

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