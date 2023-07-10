Пропавшую девушку на реке Снежная ищут уже пятые сутки

Напомним, что происшествие случилось еще 6 июля. На реке Снежная перевернулись катамараны, на которых находились восемь человек.

Сам поход был организован сибиряком Романом Коротеевым. Его группа собрала туристов из Ханты-Мансийска, Хакасии и Новосибирска. Стоит отметить, что основной состав сплавлялся по реке уже третий раз.

Все участники опытные, сам Роман Коротеев сплавляется уже на протяжении 20 лет. В его туристические маршруты входили реки пятой и шестой категории сложности, в то время как река Снежная - четвертая категория.

Андрей Лебедев, президент Федерации спортивного туризма Иркутской области, говорит о том, что это ЧП- вина всей группы. В паводок нельзя сплавятся, следует переждать. Вся группа знала это, но сознательно отправилась туда.

Во время сплава река разбушевалась не на шутку. Снежная вышла с берегов, начался ливень. Погодные условия подвели туристов. Но билеты домой были куплены на 8 июля. Туристам ничего не оставалась, как продолжать маршрут.

Все четыре катамарана перевернулись. Трое мужчин самостоятельно смогли выплыть и сразу же обратились к спасателям.

Река. Горная река. Поток. СС0

Чуть позже нашли еще четверых туристов живыми. Судьба еще одной пропавшей женщины до сих пор неизвестна.

Над ее поисками работают сразу два вертолета - МЧС и частный, нанятый родными пропавшей.

Тем временем в В СК РФ по Иркутской области начали доследственную проверку по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности.» По этой статье руководителю похода может грозить срок до двух лет лишения свободы.

Анастасия Лапина.