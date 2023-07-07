Сибиряки пропали при сплаве по ледяной реке Снежная

Восемь туристов из Новосибирска сплавлялись на четырех катамаранах по реке Снежная, но перевернулись.
Вечером 6 июля спасатели Южного поисково-спасательного отряда обнаружили один из катамаранов без людей. Потом поднялись вдоль берега и нашли трех человек.
Они рассказали спасателям, что перевернулись, но смогли спастись.
Известно, что пропали две девушки и трое мужчин. Спасатели начали поисковую операцию, но на ночь ее приостановили.
Утром нашли еще двоих. Кого именно - пока неизвестно. Сейчас ведут поиски оставшихся трех, подключили вертолет.
Шансы найти туристов живыми - низкие. Вода в реке ледяная, сильное течение, острые камни, шансов выжить почти нет. Даже стволы упавших в воду деревьев можно увидеть в бурной реке.
Уровень воды на момент 6 июля составлял 355 сантиметров. Критической отметкой является 390 сантиметров. Веден режим ЧС.
Ранее Алтайский пожарный спас 17-летнего юношу, тонувшего в реке.