7 июля
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Происшествия

Сибиряки пропали при сплаве по ледяной реке Снежная

Несчастный случай произошел в Иркутской области на реке Снежная в Сульдянском районе. Об этом сообщает "КП- Новосибирск"

Катамараны.
Катамараны.
Кристина Тарасова

Восемь туристов из Новосибирска сплавлялись на четырех катамаранах по реке Снежная, но перевернулись.

Вечером 6 июля спасатели Южного поисково-спасательного отряда обнаружили один из катамаранов без людей. Потом поднялись вдоль берега и нашли трех человек.

Они рассказали спасателям, что перевернулись, но смогли спастись.

Известно, что пропали две девушки и трое мужчин. Спасатели начали поисковую операцию, но на ночь ее приостановили.

Утром нашли еще двоих. Кого именно - пока неизвестно. Сейчас ведут поиски оставшихся трех, подключили вертолет.

Шансы найти туристов живыми - низкие. Вода в реке ледяная, сильное течение, острые камни, шансов выжить почти нет. Даже стволы упавших в воду деревьев можно увидеть в бурной реке.

Уровень воды на момент 6 июля составлял 355 сантиметров. Критической отметкой является 390 сантиметров. Веден режим ЧС.

Ранее Алтайский пожарный спас 17-летнего юношу, тонувшего в реке.

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