Пропавшую под Барнаулом женщину нашли мертвой

Напомним, женщина пропала 20 ноября в селе Лебяжье.
«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано на странице поискового отряда.
Подробности не сообщаются.
В Алтайском крае нашли труп пропавшей 64-летней Марии Ч, сообщают в группе «Лиза Алерт».
Напомним, женщина пропала 20 ноября в селе Лебяжье.
«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано на странице поискового отряда.
Подробности не сообщаются.
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