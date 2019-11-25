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25 ноября
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Происшествия

Пропавшую под Барнаулом женщину нашли мертвой

В Алтайском крае нашли труп пропавшей 64-летней Марии Ч, сообщают в группе «Лиза Алерт».

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Напомним, женщина пропала 20 ноября в селе Лебяжье.

«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сказано на странице поискового отряда.

Подробности не сообщаются.

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