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Происшествия

Пропавшую жительницу Алтайского края нашли в поле с обмороженными стопами

Жительница села Буян ушла из дома 3 мая в 4 часа утра. Вскоре ее нашли в поле с обмороженными стопами, сообщают «Каменские известия».

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

Пропавшая девушка ушла из дома босиком, в футболке и лосинах. В поисках полицейским помогали почти все жители села.

Девушку обнаружили в поле вечером. Сейчас она находится в ЦРБ с обморожением стоп.

Правоохранители проводят проверку.

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