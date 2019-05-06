Пропавшую жительницу Алтайского края нашли в поле с обмороженными стопами

Пропавшая девушка ушла из дома босиком, в футболке и лосинах. В поисках полицейским помогали почти все жители села.
Девушку обнаружили в поле вечером. Сейчас она находится в ЦРБ с обморожением стоп.
Правоохранители проводят проверку.
Жительница села Буян ушла из дома 3 мая в 4 часа утра. Вскоре ее нашли в поле с обмороженными стопами, сообщают «Каменские известия».
Пропавшая девушка ушла из дома босиком, в футболке и лосинах. В поисках полицейским помогали почти все жители села.
Девушку обнаружили в поле вечером. Сейчас она находится в ЦРБ с обморожением стоп.
Правоохранители проводят проверку.
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