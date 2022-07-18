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Происшествия

Проректор Российской таможенной академии найден мертвым в СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, найден мертвым в подмосковном СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Цыганова, который представлял интересы взятого под стражу сотрудника академии.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Юрист уточнил, что, по предварительным данным, Керефов покончил с собой. Цыганов отметил, что его клиент был жизнерадостным отцом двоих детей, и в такую версию его гибели сложно поверить.

«Уверен, что данный инцидент будет расследован», — подчеркнул Алексей Цыганов.

Напомним, по данным следствия, Керефов приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал их и сбывал через даркнет. Против него возбудили три уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и их производство особо крупном размере.

Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Барнаула у 20-летней девушки изъяли особо крупную партию наркотиков, приготовленную к сбыту. Девушке грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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