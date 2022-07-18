Проректор Российской таможенной академии найден мертвым в СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, найден мертвым в подмосковном СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Цыганова, который представлял интересы взятого под стражу сотрудника академии.

Юрист уточнил, что, по предварительным данным, Керефов покончил с собой. Цыганов отметил, что его клиент был жизнерадостным отцом двоих детей, и в такую версию его гибели сложно поверить.

«Уверен, что данный инцидент будет расследован», — подчеркнул Алексей Цыганов.

Напомним, по данным следствия, Керефов приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал их и сбывал через даркнет. Против него возбудили три уголовных дела за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и их производство особо крупном размере.

Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Барнаула у 20-летней девушки изъяли особо крупную партию наркотиков, приготовленную к сбыту. Девушке грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.