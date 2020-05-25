«Просто молочага»: барнаулец поймал на дороге неадекватного водителя, чуть не сбившего женщину

ДТП произошло около 17:30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Мужчина на автомобиле ВАЗ 2110 проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не совершил наезд на переходящую по пешеходному переходу женщину.
Заметив неадекватное поведение водитель сзади ехавшего автомобиля начал преследование.
После непродолжительной езды «Жигули» остановились, бдительный мужчина подбежал к автомобилю и отобрал ключи. Затем он вызвал наряд полиции.
Есть вероятность, что водитель ВАЗ 2110 мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
После того, как видео его задержания появилось в Сети подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» бурно обсуждали случай и даже предлагали наградить ответственного барнаульца.