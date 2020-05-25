Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 мая 17°C

«Просто молочага»: барнаулец поймал на дороге неадекватного водителя, чуть не сбившего женщину

23 мая в центре Барнауле произошел инцидент: водитель на пешеходном переходе чуть не задавил женщину, за что потом поплатился.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

ДТП произошло около 17:30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Мужчина на автомобиле ВАЗ 2110 проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не совершил наезд на переходящую по пешеходному переходу женщину.

Заметив неадекватное поведение водитель сзади ехавшего автомобиля начал преследование.



После непродолжительной езды «Жигули» остановились, бдительный мужчина подбежал к автомобилю и отобрал ключи. Затем он вызвал наряд полиции.

Есть вероятность, что водитель ВАЗ 2110 мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как видео его задержания появилось в Сети подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» бурно обсуждали случай и даже предлагали наградить ответственного барнаульца.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость