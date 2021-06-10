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Происшествия

Просто уезжал на общественном транспорте. Серийного налетчика на офисы микрозаймов задержали в Барнауле

Полиция задержала подозреваемого в разбойных нападениях на барнаульские офисы микрозаймов, сообщили в региональном главке МВД.

В Барнауле задержали налетчика на офисы микрозаймов.
В Барнауле задержали налетчика на офисы микрозаймов.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленник действовал по одному и тому же сценарию — заходил в офис в медицинской маске и, угрожая сотрудникам ножом, требовал деньги.

«Похитив наличность, он выбегал из помещения и садился в первый попавшийся автобус или троллейбус», — добавляют в полиции.

В руки правоохранителей злоумышленник попался после неудачного налета. В поисках денег подозреваемый попытался самостоятельно открыть ящики, но они были заперты на ключ.

В Барнауле задержали налетчика на офисы микрозаймов.
В Барнауле задержали налетчика на офисы микрозаймов.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

В итоге, мужчина покинул офис ни с чем. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и в этот же день задержали подозреваемого.

Правоохранители полагают, что он причастен к трем разбойным нападениям на офисы микрофинансовых организаций. Задержанного определили под стражу.

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