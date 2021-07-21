Протаранивший машины в Барнауле водитель оказался без прав и с «пьяным» прошлым

Водитель ВАЗ 2104, который протаранил два автомобиля на ул. Ткацкой в Барнауле, не имеет прав. Подробности аварии рассказали в городской ГИБДД.

Авария на ул. Ткацкой в Барнауле.

По предварительным данным, 45-летний водитель врезался в стоящие Toyota Corolla и Toyota Vista. Ни водителей, ни пассажиров в них на момент ДТП не было.

Пассажиры «Жигулей», 41-летняя женщина и 36-летний мужчина, получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Как выяснили автополицейские, водитель ВАЗа не имеет права управления, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за управление в состоянии опьянения.

«В настоящий момент в отношении него возбуждено делопроизводство по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД РФ лицом, подвергнутым административному наказанию)», — указали в полиции.

Проводится проверка.

Днем 16 июля в Барнауле под колеса Hyundai Getz у ЦУМа попали два человека: женщина и девочка подросток. Они решили пересечь проезжую часть на красный сигнал светофора.