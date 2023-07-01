1 июля
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Происшествия

Протест перерос в вандализм. Во Франции задержали больше 1 тыс. человек во время беспорядков

Во Франции задержали более 1,3 тыс. человек по время беспорядков. Некогда протестная акция переросла в череду погромов и грабежей. Об этом сообщает ТАСС.

Погромы во Франции
Погромы во Франции
Скриншот видео Lenta.ru

В ночь на 1 июля во Франции задержали до 1,3 тыс. человек. Только в одном Париже и пригородах в руки правоохранителей попали 406 человек.

Местные издания отмечают, что французским властям пришлось использовали больше силы, чем в ночь на 30 июня. Люди перешли от протестной акции к погромам и вандализму. По данным РИА Новости, активисты грабят бутики и поджигают здания.

Также протестующие ворвались в восемь полицейских участков и ограбили четыре склада с оружием в Марселе, Лионе, Руасси-ан-Бри, Бонёй-ан-Франс и Алесе.

Для разгона людей было решено использовать бронегруппу национальной жандармерии, состоящую из 18 бронетранспортеров.

Напоминаем, что во Франции начались массовые протесты после убийства 17-летнего подростка полицейским.

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