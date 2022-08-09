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Происшествия

Проверку деятельности Пенсионного фонда России начала Генпрокуратура

Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в связи с нарушениями в региональных отделениях фонда.

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Altapress.ru

Поводом для проверки ПФР стали случаи неправомерного отказа гражданам в выплате пособий для детей до 17 лет, сообщает «Интерфакс».

В ходе проверки уже пересмотрены тысячи решений, отметили в Генпрокуратуре.

Прокуроры установили, в частности, что отделением фонда по Краснодарскому краю при рассмотрении заявлений была допущена техническая ошибка — доход семей был необоснованно завышен, указывает bfm.ru.

Три должностных лица территориального отделения фонда были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее премьер Михаил Мишустин уволил главу Пенсионного фонда России. Назначен врио — им стал Сергей Чирков.

По сообщениям СМИ, к 1 января 2023 года правительство планирует объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

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