Псевдополицейский в Алтайском крае вымогал у иностранца 2 млн рублей

34-летний житель села Енисейское Бийского района пойдет под суд за вымогательство. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов и угрожал уголовным делом гражданину дальнего зарубежья, с которым когда-то имел деловые контакты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодой человек начал угрожать компроматом, который за 10 лет якобы насобирал в отношении бийчанина, с которым у него ранее были деловые контакты.

Для подтверждения своих слов мужчина продемонстрировал служебное удостоверение, под курткой у него была форменная одежда, а в руках — папки с документами и диски.

За то, чтобы избежать возбуждения уголовных дел, вымогатель потребовал 2 млн рублей. В случае отказа он угрожал мужчине физической расправой и депортацией из страны. На сбор он выделил две недели. За это время молодой человек неоднократно встречался с потерпевшим и угрожал.

С заявлением в полицию обратилась сожительница потерпевшего.

Вымогателю грозит до 15 лет со штрафом в размере до млн рублей.