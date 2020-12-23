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23 декабря
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Происшествия

Психически нездоровый барнаулец пытался задавить автомобилем собственную мать

Жителя Барнаула, у которого выявлено психическое заболевание, ждет суд за попытку задавить автомобилем собственную мать, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

По данным следствия, в сентябре 2020 года 41-летний обвиняемый находился за рулем машины, которая была припаркована во дворе одного из многоквартирных жилых домов.

«Мужчина, испытывая личную неприязнь к матери, умышленно привел в движение автомобиль и осуществил на нее наезд. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что родственники 66-летней потерпевший женщины смогли задержать агрессивно настроенного сына», — добавляют в СКР.

Во время предварительного следствия выяснилось, что у мужчины имеется психическое заболевание. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.

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