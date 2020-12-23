Психически нездоровый барнаулец пытался задавить автомобилем собственную мать

По данным следствия, в сентябре 2020 года 41-летний обвиняемый находился за рулем машины, которая была припаркована во дворе одного из многоквартирных жилых домов.
«Мужчина, испытывая личную неприязнь к матери, умышленно привел в движение автомобиль и осуществил на нее наезд. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что родственники 66-летней потерпевший женщины смогли задержать агрессивно настроенного сына», — добавляют в СКР.
Во время предварительного следствия выяснилось, что у мужчины имеется психическое заболевание. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд.