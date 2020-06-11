Психолог объяснил, почему алкоголики садятся за руль в «неадеквате»

Люди, страдающие алкоголизмом, редко считают себя больными и из-за этого не думают о потенциальной опасности для себя и окружающих, считает аддиктолог и клинический психолог Михаил Хорс.

«Во-первых, они не признают себя больными людьми. Топором, например, нормального человека по ноге ударили, он, осознавая свою ущербность за руль не сядет, потому что он осознает свою неполноценность. Алкоголики свою неполноценность не признают. Они считают, что пить — это норма, и поэтому, собственно, они находятся в нормальном состоянии», — цитируют специалиста «Невские Новости».

Для терапии алкоголиков существует десятилетиями отработанный подход, рассказал психолог. Он позволяет убедить страдающего этим недугом пациента в том, что он действительно имеет проблемы с алкоголем и зависимость от него.

В качестве примера врач привел опыт Германии, где пойманного пьяным за рулем не допускают к управлению авто, пока он не пройдёт специальную программу, пишет News.ru. Такие методы, отметил Хорс, являются очень эффективными.

Авария с участием артиста Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Утром 9 июня он умер

Ранее прокуратура Москвы заявила, что «поэт и гражданин» Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.

Между тем в деле о расследовании смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова появился новый поворот.

Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД.