Психологи работают в барнаульском аэропорту после жесткой посадки лайнера

Воздушное судно приземлилось благополучно, сообщает РИА Новости. При посадке самолета произошло возгорание правой стойки шасси.
Как сообщили altapress.ru, в 21:21 (местного времени) была совершена жесткая посадка самолета Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул.
Все 334 пассажира и 10 членов экипажа эвакуированы. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Работает оперативный штаб.
На место выехали психологи МЧС.
По сообщению минздрава, в эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. За медпомощью обратились 16 человек с травмами лёгкой степени тяжести, все взрослые.
В настоящий момент эвакуировано шесть человека для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. С остальными на месте работают медики и психологи.
Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору — об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Самолет принадлежит компании «Азур».
Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852)-65−82−19.
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа «горячей линии» 8 (385−2) 20−20−79.