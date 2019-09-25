Психологи работают в барнаульском аэропорту после жесткой посадки лайнера

25 сентября стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767−300 в аэропорту Барнаула. Самолет следовал из Вьетнама.

Воздушное судно приземлилось благополучно, сообщает РИА Новости. При посадке самолета произошло возгорание правой стойки шасси.

Как сообщили altapress.ru, в 21:21 (местного времени) была совершена жесткая посадка самолета Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул.

Все 334 пассажира и 10 членов экипажа эвакуированы. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Работает оперативный штаб.

На место выехали психологи МЧС.

По сообщению минздрава, в эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. За медпомощью обратились 16 человек с травмами лёгкой степени тяжести, все взрослые.

В настоящий момент эвакуировано шесть человека для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. С остальными на месте работают медики и психологи.

Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору — об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Самолет принадлежит компании «Азур».