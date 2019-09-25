Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Психологи работают в барнаульском аэропорту после жесткой посадки лайнера

25 сентября стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767−300 в аэропорту Барнаула. Самолет следовал из Вьетнама.

Самолет компании Azur air.
Самолет компании Azur air.
www.azurair.ru

Воздушное судно приземлилось благополучно, сообщает РИА Новости. При посадке самолета произошло возгорание правой стойки шасси.

Как сообщили altapress.ru, в 21:21 (местного времени) была совершена жесткая посадка самолета Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул.

Все 334 пассажира и 10 членов экипажа эвакуированы. Возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Работает оперативный штаб.

На место выехали психологи МЧС.

По сообщению минздрава, в эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. За медпомощью обратились 16 человек с травмами лёгкой степени тяжести, все взрослые.

В настоящий момент эвакуировано шесть человека для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах Барнаула и Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. С остальными на месте работают медики и психологи.

Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передаётся губернатору — об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Самолет принадлежит компании «Азур».

Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852)-65−82−19.

Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа «горячей линии» 8 (385−2) 20−20−79.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость