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Происшествия

Психотерапевт разгромил съемную квартиру из-за отказа в возврате залога

Психотерапевт по тревожным расстройствам Михаил Хайдин (Шульц) разгромил съемное жилье в Таиланде из-за того, что хозяйка не вернула залог, сообщает Baza.

Разгром.
Разгром.
Baza

Мужчина отдыхал в Таиланде — снял небольшую комнату, заплатил залог в размере 300$ и через некоторое время собрался съезжать.

Однако хозяйка жилья сообщила Михаилу, что сможет вернуть деньги только в местной валюте, как прописано в договоре. После чего психотерапевт вышел из себя и начал громить квартиру: порвал матрас, раскидал яйца, а так же оставил нецензурное сообщение на зеркале с помощью губной помады.

Хозяйка отметила, что Хайдин до сих пор ей угрожает.

Екатерина Коваленко

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