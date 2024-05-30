Психотерапевт разгромил съемную квартиру из-за отказа в возврате залога

Мужчина отдыхал в Таиланде — снял небольшую комнату, заплатил залог в размере 300$ и через некоторое время собрался съезжать.
Однако хозяйка жилья сообщила Михаилу, что сможет вернуть деньги только в местной валюте, как прописано в договоре. После чего психотерапевт вышел из себя и начал громить квартиру: порвал матрас, раскидал яйца, а так же оставил нецензурное сообщение на зеркале с помощью губной помады.
Хозяйка отметила, что Хайдин до сих пор ей угрожает.
Екатерина Коваленко
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