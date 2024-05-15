Победитель Евровидения подал в суд на девушку, которая его преследует. Подробности

Александр Рыбак рассказал в своих социальных сетях, что его продолжительное время преследует девушка. Ему даже пришлось обратиться в полицию, сообщает «АиФ».

Как проходит жизнь победителя Евровидения-2009

Напомним, что Александр Рыбак в 2009 году победил в Евровидении с песней «Fairytale». Он представлял Норвегию.

С 2020 года певец и музыкант живет в США. Там он получил степень магистра в области киномузыки, окончив Колумбийский колледж в Чикаго. В настоящее время 37-летний Рыбак создает саундтреки к кинофильмам.

Александра Рыбака преследует поклонница

В своем сообщении скрипач имени девушки раскрывать не стал. Однако упомянул, что они давно знакомы, раньше вместе работали и хорошо общались. Поведение старой подруги в какой-то момент изменилось и она стала его преследовать.

Позже стало известно, что сталкерша обвиняет музыканта в эмоциональных и физических домогательствах. В социальных сетях Рыбак опроверг эти слова и рассказал, что сам стал жертвой такого поведения от экс-коллеги. Она также рассказала, что певец ей угрожал. По словам Рыбака, он лишь сказал ей, что сообщит о ней в полицию, что в последствие и сделал.

Александр Рыбак рассказал, что девушка знает, где он живет и караулит его возле дома. К своим словам он прикрепил снимки с камер наружного наблюдения, на которых видно, как сталкерша приближается к его жилищу.

«У меня есть видео с камер наблюдения, где она крадется вокруг моего дома. Это фото сделано, когда она пугала меня ночью в гараже», — рассказал исполнитель.

Александр Рыбак. Скриншот из YouTube

Девушка стала распространять слухи в интернете

По словам певца, он долгое время пытался мирно договориться с девушкой. В январе 2023 года он поговорил с ней лично и попросил прекратить преследование, но все стало еще хуже.

Тогда экс-подруга стала распространять о нем слухи в сети. В своем посте певец отметил, что девушка психически больна и он боялся, что она может навредить себе или кому-то другому. Но когда дело дошло до клеветы, певец не смог оставаться спокойным.

Сталкерша прислала ему порядка 8 тыс. писем. Она делала это с разных аккаунтов.

Александр Рыбак. Скриншот из YouTube

Как певец обратился в суд

По словам девушки, у певца есть видео, где она без одежды. Но, как говорит Рыбак, это неправда. После этих слухов чаша терпения лопнула и певец обратился к правоохранителям. После суда девушке запретили как-либо приближаться к нему. Тогда она подала три апелляции, которые проиграла. Рыбак уверен, что она сделала это, чтобы еще раз его увидеть.

В социальных сетях мужчина заключил, что эта девушка опасна для общества.

Ранее сообщалось, что Дава признался в чувствах Ольге Бузовой в шоу «Сокровища императора».

Самое важное - в нашем Telegram-канале