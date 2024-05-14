14 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Филипп Киркоров назвал Енота победителем "Маски", чтобы избежать обвинений в коррупции

Участники шоу "ВИА Суперстар!" довели Сергея Соседова о слёз

В минувшее воскресенье, 12 мая, в эфире НТВ состоялась премьера нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!", в котором за победу борются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые.

Шоу "ВИА Суперстар!.
Шоу "ВИА Суперстар!.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Первый конкурсный день был посвящён хитам самих коллективов. Именно тем песням, которые когда-то стали их визитной карточкой. Так, ВИА "Лейся, песня!" спели хит "Обручальное кольцо", "Чи-Ли" - "Лето", "Божья коровка" - "Гранитный камушек", "Балаган Лимитед" - "Чё те надо?", "Форум" - "На соседней улице", "Вирус" - "Ручки", группы "Стрелки" - "Ты бросил меня", а ВИА "Белорусские легенды" довели Сергея Соседова и Леру Кудрявцеву до слёз, исполнив композицию "Беловежская пуща".

Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я не могу без слёз слушать эту гениальную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Песня вне времени, вне эпох, абсолютно гениальная по мелодии и по стихам. Конечно, этот номер не конкурсный и оценивать его как невозможно, это будет просто неправильно, он вне конкурса. Голос Валеры Дайнеко всё восхищает и доставляет колоссальное наслаждение. Никто не скажет, как рождаются такие песни, они просто приходят свыше, их надиктовывает Господь и всё", - сказал расчувствовавшись Сергей Соседов, самый строгий член жюри.

Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;.
Телешоу "ВИА Суперстар!".
Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам первого выпуска лидерами стали ВИА "Белорусские легенды" и "Балаган Лимитед" - они набрали по 8 баллов. Следом за ними расположились "Божья коровка", "Вирус", ВИА "Лейся, песня!", "Стрелки" и "Чи-Ли" - у них по 7 баллов. На восьмом месте оказалась группа "Форум" с 6 баллами.

Напомним, если два выпуска подряд коллектив получит наименьшее количество баллов и окажется на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Однако один раз за весь сезон члены жюри могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, музыканты покинут проект. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
«Галерейник» на свежем воздухе
«Юрий Башмет — молодым дарованиям России»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость