Юрий Стоянов и Роман Мадянов похулиганили в морге с "Запасным выходом"

Действие сериала разворачивается в судебно-медицинском морге провинциальной больницы. У стариков кардинально противоположные взгляды на жизнь, но объединяет их жажда правды и справедливости. В свободное от работы время Шишко пишет картины и всеми силами пытается обратить на себя внимание своей начальницы Изольды Круглой (Юлия Галкина). А Кедров мечтает помириться с женой и дочерью.

Сериал "Запасный выход". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Запасный выход". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Запасный выход". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Запасный выход". Пресс-служба телеканала НТВ.

В стенах больницы предприимчивые санитары работают не покладая рук. Их компанию разбавляет следователь СК Дмитрий Анатольевич Сайкин (Даниил Вахрушев), в прошлом - менеджер в магазине электроники. Он боится вида крови и трупов, но Кедров с Шишко поддерживают парня, помогая ему раскрывать преступления. Первый прекрасно разбирается в сыскном деле, а второй - в воровских законах. Таким образом старики обеспечивают молодому Сайкину продвижение по службе.

Сериал "Запасный выход". Пресс-служба телеканала НТВ.

"Жизнь в кадре и на сцене научила меня тому, что больше всего в работе нужно ценить партнёрство. И главная причина, по которой я согласился сниматься в этом проекте - это наличие моего партнёра и удивительного артиста Ромы Мадянова. В том, что мы делали, было много товарищеского, хулиганского, баловства, то есть всего того, что, помимо выполнения основных актёрских задач, приносит удовольствие тебе лично, а в идеале - ещё и твоему партнёру. Съёмочный процесс иногда довольно скучное занятие, поэтому надо уметь терпеливо ждать. А выход тогда в чём? В друг друге, в чувстве юмора и в умении повалять дурака" - делится эмоциями Юрий Стоянов.