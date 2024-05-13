Мария Куликова хочет уйти в монастырь, чтобы увидеть "Свет в окне"

В семье Богдановых круглая дата - братьям-близнецам Егору и Денису (Иван Жвакин) исполняется 30 лет. Их мать Ольга (Мария Куликова) пытается собрать за одним столом всю семью, но ни бывшему мужу Александру (Дмитрий Миллер), ни детям не до праздника. Александр озабочен своими новыми отношениями. Сыну Денису, помимо сложностей с женой Юлей (Анастасия Стежко), грозит скандальное увольнение с телевидения. Младшая дочь Муся (Мария Лобанова) втайне от родителей согласилась на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на стартап со своим "бизнес-партнёром" Тимом (Владислав Тирон).

Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

И только старшая Карина (Саера Сафари) пытается сохранить семейную традицию собираться вместе. И ей удаётся: на праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра, Нелли (Алёна Яковлева) и Бориса (Валерий Афанасьев), и мать Ольги, Веру (Елена Цыплакова). Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась.



Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр - с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а её муж разрывает контракт - без жены ребёнок ему не нужен! Столкнувшись с непростым выбором - оставить ребёнка или сделать аборт, Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем...

Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Свет в окне". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Я обожаю окунаться в семейные отношения, особенно с огромным количеством флешбэков. Это очень тонкий приём, и я люблю его, как зритель, ведь в прошлом героев часто коренятся истоки того, что происходит сейчас. Я играю классическую маму, главу семейства, с большим количеством забот. С Ольгой нас роднит характер: и она, и я - бойцы. Конечно, избавиться от тяжёлого прошлого бывает сложно, но мы не сидим сложа руки. Ольга старается переболеть трагической ситуацией и строить свою жизнь дальше, и я пытаюсь делать то же самое: даю себе определённый срок, чтобы пережить драму или трагедию, и, образно говоря, с понедельника начинаю новую жизнь, несмотря ни на что! Чем закончится это у Ольги - скоро увидим, а мои попытки успешны. У меня получилось поменять свою жизнь, и я сейчас чувствую себя хорошо", - говорит Мария Куликова.