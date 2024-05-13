13 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Филипп Киркоров назвал Енота победителем "Маски", чтобы избежать обвинений в коррупции

Мария Куликова хочет уйти в монастырь, чтобы увидеть "Свет в окне"

Сегодня, 13 мая, на телеканале "Россия 1" состоится премьера многосерийной драматической саги "Свет в окне", главные роли в которой исполняют Мария Лобанова, Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Алёна Яковлева, Елена Цыплакова и другие.

Сериал "Свет в окне".
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В семье Богдановых круглая дата - братьям-близнецам Егору и Денису (Иван Жвакин) исполняется 30 лет. Их мать Ольга (Мария Куликова) пытается собрать за одним столом всю семью, но ни бывшему мужу Александру (Дмитрий Миллер), ни детям не до праздника. Александр озабочен своими новыми отношениями. Сыну Денису, помимо сложностей с женой Юлей (Анастасия Стежко), грозит скандальное увольнение с телевидения. Младшая дочь Муся (Мария Лобанова) втайне от родителей согласилась на суррогатное материнство, чтобы заработать денег на стартап со своим "бизнес-партнёром" Тимом (Владислав Тирон).

Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

И только старшая Карина (Саера Сафари) пытается сохранить семейную традицию собираться вместе. И ей удаётся: на праздник съезжаются три поколения, включая родителей Александра, Нелли (Алёна Яковлева) и Бориса (Валерий Афанасьев), и мать Ольги, Веру (Елена Цыплакова). Пустует лишь стул брата-близнеца Егора. Уже 13 лет, как он погиб, и семья распалась.

Трагедия стала причиной развода Ольги и Александра. Каждый переживает горе по-разному. Александр - с помощью нового брака, а Ольга решает уйти в монастырь. Но теперь она вынуждена отказаться от своих планов из-за суррогатного материнства Муси. Женщина, для которой Муся вынашивала ребенка, погибает в автокатастрофе, а её муж разрывает контракт - без жены ребёнок ему не нужен! Столкнувшись с непростым выбором - оставить ребёнка или сделать аборт, Муся запускает цепь событий, которые заставят всех членов семьи Богдановых выйти из многолетней спячки и задуматься об истинных причинах своей несчастливой жизни в настоящем...

Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".
Сериал &quot;Свет в окне&quot;.
Сериал "Свет в окне".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Я обожаю окунаться в семейные отношения, особенно с огромным количеством флешбэков. Это очень тонкий приём, и я люблю его, как зритель, ведь в прошлом героев часто коренятся истоки того, что происходит сейчас. Я играю классическую маму, главу семейства, с большим количеством забот. С Ольгой нас роднит характер: и она, и я - бойцы. Конечно, избавиться от тяжёлого прошлого бывает сложно, но мы не сидим сложа руки. Ольга старается переболеть трагической ситуацией и строить свою жизнь дальше, и я пытаюсь делать то же самое: даю себе определённый срок, чтобы пережить драму или трагедию, и, образно говоря, с понедельника начинаю новую жизнь, несмотря ни на что! Чем закончится это у Ольги - скоро увидим, а мои попытки успешны. У меня получилось поменять свою жизнь, и я сейчас чувствую себя хорошо", - говорит Мария Куликова.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
Театральная ярмарка «Папин день»
Лирическая комедия «Сильвия»
Мастер-класс по каллиграфии
Учимся танцевать танго
День советского кино
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость