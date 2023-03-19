Пуму заживо сожгли в вольере в Подмосковье

Пуму по кличке Симба заживо сожгли в подмосковном вольере. Туда специально кинули горючую смесь, сообщает Telegram-канал «Mash».

Пума по кличке Симба жила в собственной постройке в Подмосковье: в вольере, который огородили забором.

В социальных сетях хозяева показывали, как Симба взрослеет, играет и, в целом, никому не угрожает.

Неизвестный пробрался к вольеру 18 марта. Он отогнул забор и бросил в вольер горючее. Здание сгорело вместе с животным.

МВД возбудило уголовное дело по двум статьям: «Умышленное уничтожение имущества» и «Жестокое обращение с животными».

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