19 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пуму заживо сожгли в вольере в Подмосковье

Пуму по кличке Симба заживо сожгли в подмосковном вольере. Туда специально кинули горючую смесь, сообщает Telegram-канал «Mash».

Пума
Пума
СС0

Пума по кличке Симба жила в собственной постройке в Подмосковье: в вольере, который огородили забором.

В социальных сетях хозяева показывали, как Симба взрослеет, играет и, в целом, никому не угрожает.

Неизвестный пробрался к вольеру 18 марта. Он отогнул забор и бросил в вольер горючее. Здание сгорело вместе с животным.

МВД возбудило уголовное дело по двум статьям: «Умышленное уничтожение имущества» и «Жестокое обращение с животными».

Ранее на Алтае живодер хотел попробовать собачье мясо и убил немецкую овчарку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость