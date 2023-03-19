Пуму заживо сожгли в вольере в Подмосковье

Пума по кличке Симба жила в собственной постройке в Подмосковье: в вольере, который огородили забором.
В социальных сетях хозяева показывали, как Симба взрослеет, играет и, в целом, никому не угрожает.
Неизвестный пробрался к вольеру 18 марта. Он отогнул забор и бросил в вольер горючее. Здание сгорело вместе с животным.
МВД возбудило уголовное дело по двум статьям: «Умышленное уничтожение имущества» и «Жестокое обращение с животными».
Ранее на Алтае живодер хотел попробовать собачье мясо и убил немецкую овчарку.