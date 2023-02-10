Дикая охота. В Алтайском крае стало больше охотников, браконьеров и егерей

В Алтайском крае растет численность охотников, ведется интенсивная подготовка производственных инспекторов и увеличивается количество убитых браконьерами животных. Об итогах сезона охоты 2022 года рассказал замглавы минприроды Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Доморощенные стрелки

В настоящее время на Алтае ограничена охота с участием иностранцев, хотя раньше она у них была очень популярна. Европейские любители специализировались на вольерной охоте, поэтому возможность поохотиться в дикой по их меркам местности на обширной территории представляло большой спортивный интерес.

Но Алтайскому краю хватает и собственных желающих поохотиться. Ежегодно охотбилеты оформляют не менее 2000 человек. Из них новые охотники — это около 1200 человек и тенденции к снижению нет. Всего в крае в настоящее время зарегистрировано 72 558 охотников.

Скоро это может измениться, потому что начнут действовать новые ужесточенные требования к получению охотбилета, включающие обязательную сдачу охотничьего минимума. Соответствующий законопроект уже рассматривается в Госдуме.

Медведь — не прокурор

Впрочем, отдельным гражданам законы не писаны. В 2022 году браконьерами незаконно добыто 131 копытное животное, один медведь, 20 пушных зверей и порядка 50 единиц дичи, ущерб государственному охотничьему фонду составил более 26 млн рублей.

По сравнению с 2021 годом ущерб оказался на 1 млн меньше, а количество незаконно добытых животных — немногим больше. Подано 72 заявления о совершении преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ (незаконная охота), возбуждено 617 административных дел.

Документы. altai-krai.sledcom.ru

Наша служба и опасна , и трудна

По словам Максима Катернюка, охотнспекторов в Алтайском крае сейчас недостаточно — их всего 36, за каждым закреплено в среднем, по три района. Причина такой нехватки — недостаток финансирования на федеральном уровне.

Но у госинспекторов есть помощники — аттестованные производственные охотничьи инспекторы, численность которых уже превысила 200 человек. Это работники охотхозяйств, они закреплены исключительно за угодьями по месту работы. Они имеют право осматривать охотугодья, транспорт охотников, составлять протоколы об административных правонарушениях.

Шеврон. Экологический надзор. Максим Стрелковский.

У госинспекторов перечень полномочий гораздо шире. С 3 февраля в силу вступил закон, который должен усилить контроль в сфере охоты. Основное нововведение — это введение правового режима постоянного рейда.

В этом режиме можно не только осматривать охотугодья, но и проводить, например, досмотр транспортных средств. Предусмотрено применение физической силы, спецсредств и оружия. Это актуально, потому что в Алтайском крае нередко нападают на инспекторов.

Красные книги

В 2022 году в список краснокнижных видов Алтайского края были внесены два вида птиц, сейчас рассматривается возможность включения туда еще пяти видов животных.

Жестко регулируются нормы добычи перелетного гуся — гуменника. Его разрешено добывать не более одной птицы в день и не более трех — за весь охотничий сезон. В ряде регионов Сибирского федерального округа гуменник уже внесен в местные Красные книги.

Волк , голод СС0

Волки или собаки? И то , и другое

В январе к охотничьим был отнесен новый вид — волкособачьи гибриды. Сколько их в Алтайском крае, пока неясно, ведется подсчет. Не исключено, что ареал их обитания ограничится лишь отдельными районами.

Максим Катернюк,

замглавы минприроды АК: