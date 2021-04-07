«Пункт назначения». Видео: жуткое ДТП с лесовозом произошло на алтайской трассе

Камера видеонаблюдения запечатлела ДТП на объездной трассе в Бийске. Оно произошло 6 апреля. Видео появилось в сообществе «АвтоЭксперт Бийск».

На кадрах видно, что при крутом повороте прицеп лесовоза опрокинулся. Выпавшие бревна, как в кино, вылетели на трассу и пустили под откос тут же проезжавший грузовик.

Обстоятельства ДТП выясняются.