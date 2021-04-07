7 апреля
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Происшествия

«Пункт назначения». Видео: жуткое ДТП с лесовозом произошло на алтайской трассе

Камера видеонаблюдения запечатлела ДТП на объездной трассе в Бийске. Оно произошло 6 апреля. Видео появилось в сообществе «АвтоЭксперт Бийск».

ДТП с лесовозом.
ДТП с лесовозом.
Видео «АвтоЭксперт» Бийск.

На кадрах видно, что при крутом повороте прицеп лесовоза опрокинулся. Выпавшие бревна, как в кино, вылетели на трассу и пустили под откос тут же проезжавший грузовик.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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