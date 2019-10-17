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Происшествия

Путин разрешил полицейским выносить официальные предостережения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит полицейским объявлять официальное предостережение гражданину о том, что он нарушает закон, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Если человек проигнорирует предупреждение, его привлекут к ответственности.

Похожая система существует уже в ФСБ и прокуратуре: сейчас прокурор или его заместитель может выносить письменные предостережения должностным лицам или руководителям общественным объединений. В случае, если человек не выполняет требования, которые указаны в предостережении, его могут привлечь к ответственности.

Поправки в закон «О полиции» 18 марта внес глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн, пишет polit.ru.

Как именно будут выносить предостережения, пока не известно — механизм определит Министерство внутренних дел.

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