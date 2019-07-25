Путин ждет доклада следователей о пожаре в палаточном городке

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия погибли четверо детей и пострадали по меньшей мере восемь.

Как отметил Путин, он ждет доклада от Следственного комитета о результатах проверки. Медики сделают все необходимое, чтобы пострадавшие дети выздоровели, заявил глава государства.

«Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», — отметил президент.

Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. По неофициальным данным, причиной возгорания могла стать повешенная на тепловую пушку в одной из палаток детская одежда.

С 24 июля в регионе объявлен трехдневный траур.