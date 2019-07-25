Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Путин ждет доклада следователей о пожаре в палаточном городке

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

В результате происшествия погибли четверо детей и пострадали по меньшей мере восемь.

Как отметил Путин, он ждет доклада от Следственного комитета о результатах проверки. Медики сделают все необходимое, чтобы пострадавшие дети выздоровели, заявил глава государства.

«Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», — отметил президент.

Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. По неофициальным данным, причиной возгорания могла стать повешенная на тепловую пушку в одной из палаток детская одежда.

С 24 июля в регионе объявлен трехдневный траур.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость