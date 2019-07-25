Путин ждет доклада следователей о пожаре в палаточном городке

В результате происшествия погибли четверо детей и пострадали по меньшей мере восемь.
Как отметил Путин, он ждет доклада от Следственного комитета о результатах проверки. Медики сделают все необходимое, чтобы пострадавшие дети выздоровели, заявил глава государства.
«Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», — отметил президент.
Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. По неофициальным данным, причиной возгорания могла стать повешенная на тепловую пушку в одной из палаток детская одежда.
С 24 июля в регионе объявлен трехдневный траур.