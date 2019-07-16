Пьяная беременная бийчанка угнала автомобиль и покусала полицейских

В группе «Инцидент Бийск» опубликовали видео, на котором молодая девушка оскорбляет сотрудников ГИБДД. Полицейские сначала разговаривают с 27-летней нарушительницей, пытаются усадить ее в машину, но та начинает вести себя еще более бесцеремонно и кусает одного из инспекторов. Выдержке стражей порядка можно только позавидовать.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, история произошла еще 24 июня. Дежурному поступило сообщение о том, что по берегу Бии в районе Зеленого клина движется белый автомобиль Mitsubishi Outlander и управляет им девушка, находящаяся предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские прибыли на место, остановили машину и предложили девушке выйти и проследовать в патрульный автомобиль, на что она начала материть стражей порядка.

Когда девушку посадили в машину, судя по видео, она ногой мешала инспектору закрыть дверь. Второй полицейский был в машине и пытался успокоить нарушительницу, но она укусила его за руку и заявила, что беременная.

Задержанная кусает инспектора. Скриншот видео «Инцидент Бийск»

Ни документов на машину, ни паспорта при себе у девушки не было. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась. Для установления личности ее доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что у бийчанки вообще нет водительского удостоверения. В отношении нее инспекторы составили административные материалы сразу по нескольким статьям: 12.6 часть 1, 12.37 часть 2, 12.3 часть 2, 12.26 часть 2.

Также установили, что автомобиль она угнала. К списку статей КоАП добавилась уголовная — 166 УК РФ (Угон). Возбуждено уголовное дело. По решению суда бийчанке установили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.