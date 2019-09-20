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Происшествия

Пьяная бийчанка ногами выбила дверь соседей, чтобы забрать долг

Жительница Бийска предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в квартиру соседей. Женщина стремилась забрать долг и сломала дверь в квартиру своих знакомых ногами.

Дверь. Разбитое стекло
Дверь. Разбитое стекло
СС0

Как сообщили в краевом управлении следственного комитета, в августе текущего года 31-летняя обвиняемая, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, решила забрать денежный долг у своего соседа по подъезду.

«Постучав в квартиру, она не дождалась пока соседи откроют дверь и ногами стала ее выбивать. От ударов дверь сломалась и женщина незаконно проникла в квартиру соседей, чем нарушила конституционное право потерпевших на неприкосновенность жилища», — уточняют в СКР.

Во время предварительного следствия женщина утверждала, что сосед намеренно избегал общения с ней, чтобы не отдавать долг. Это и разозлило бийчанку.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.

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