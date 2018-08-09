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9 августа
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Пьяная бийчанка устроила погоню и покусала полицейского

Жительницу Бийска будут судить за применение насилия в отношении полицейского. Женщина покусала инспектора и не хотела выходить из своего автомобиля, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Девушка, улыбка, зубы.
Девушка, улыбка, зубы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По информации следствия, ночью в июне 2018 года в Бийске сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, за рулем которого была молодая женщина. Она проигнорировала сигналы об остановке, но вскоре полицейские задержали машину. Выяснилось, что водитель пьяна.

За правонарушение автомобиль нужно было эвакуировать на штрафстоянку. Однако женщина села в машину и мешала погрузке на эвакуатор.

Когда полицейский попытался помочь водителю выйти, женщина начала сопротивляться и несколько раз укусила инспектора, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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