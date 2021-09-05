Пьяная девушка перевернула маршрутку в Барнауле, устроив жесткое ДТП

Девушка, управлявшая легковым автомобилем, пострадала в результате ДТП с пассажирским автобусом, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Авария произошла вечером 4 сентября на улице Попова — в районе завода синтетических волокон (ЗСВ).

«Девушка на Nissan Teana ехала со стороны пивзавода и на развороте через трамвайные пути начала поворачивать, ну и плавно въехала в маршрутку. Кто-то из тусующихся возле ДТП сказал, что девушка была прилично пьяна», — отметили в комментариях к записи.

Водительницу легковой машины увезла скорая помощь. Маршрутка № 47, предположительно, ехала без пассажиров.

«Сильно торопились ребята. И подушка взорвана, и машина вся в рога вообще», — отметил местный житель, показывая на видео Nissan Teana.

О других пострадавших, помимо девушки за рулем легковушки, не сообщают, неизвестны и обстоятельства происшествия.

Ранее шесть машин собрались в ДТП в центре Барнаула, одна перевернулась.