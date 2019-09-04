Пьяная пенсионерка насмерть задавила барнаульского дорожника

Суд рассмотрит дело 57-летней жительницы Барнаула, которая сбила дорожного рабочего и скрылась с места происшествия. Она попадает под действия изменений в УК, предусматривающих жесткое наказание. Подробности сообщает прокуратура Алтайского края.

ДТП произошло 1 июля 2019 года. Около 7 утра женщина села за руль Honda Fit в состоянии алкогольного опьянения, следует из обвинительного заключения прокуратуры Барнаула. Она двигалась по кольцу на перекрестке улиц Юрина и Малахова и вылетела на «островок безопасности». Под колеса попал дорожный рабочий, который скончался в больнице через несколько дней.

Обвиняемая скрылась с места преступления, но ее нашли. Женщина призналась, что накануне вечером она выпивала у подруги.

На сайте прокуратуры сказано, что ДТП произошло через несколько дней после вступления изменений в Уголовный кодекс. Они усиливают ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения, а также в случае, если виновный уезжает с места ДТП, если в результате погибают люди или их здоровью причинен тяжкий вред.

Единственное наказание, предусмотренное законом, за такое преступление — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.