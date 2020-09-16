Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пьяная сибирячка задушила ребенка

В Новосибирской области будут судить молодую мать, которая выпила алкоголь и заснула на своей двухмесячной дочери, сообщает региональный СК.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Инцидент произошел в июле 2020 года, когда 22-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения решила поспать рядом с дочерью

«Положила дочь рядом с собой в кровать, а ночью придавила девочку своим телом. Проснувшись мать обнаружила, что ребенок не дышит и вызвала врачей, которые констатировали смерть», — рассказали в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от закрытия органов дыхания.

Девушка свою вину признала. За причинение смерти по неосторожности ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость