Пьяная сибирячка задушила ребенка

Инцидент произошел в июле 2020 года, когда 22-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения решила поспать рядом с дочерью
«Положила дочь рядом с собой в кровать, а ночью придавила девочку своим телом. Проснувшись мать обнаружила, что ребенок не дышит и вызвала врачей, которые констатировали смерть», — рассказали в ведомстве.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от закрытия органов дыхания.
Девушка свою вину признала. За причинение смерти по неосторожности ей грозит до 2 лет лишения свободы.