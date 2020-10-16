Пьяная водительница из Новоалтайска признала свою вину в гибели мальчика

Следственное управление СК по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Новоалтайске. 26 июля она за рулем Nissan Sunny в пьяном виде сбила насмерть шестилетнего мальчика.

Женщина свою вину все-таки признала. Хотя изначально не соглашалась с доводами следователей, все отрицала и на вопросы не отвечала. Сейчас дело передано в суд.

Виновнице ДТП предъявлено обвинение по ст. 264 УК РФ (п. «а» ч. 4) — «нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, 26 июля пьяная горожанка на Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.

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