Пьяная женщина насмерть сбила мотоциклиста на Алтае

Легковушка столкнулась с мотоциклом в селе Онгудай рано утром 17 августа, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

38-летняя водительница за рулем Nissan Sunny хотела свернуть налево и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался прямо.

В итоге 26-летний мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki ZX-6 Ninja, скончался от полученных травм до приезда медиков.

Правоохранители выяснили, что женщина села за руль пьяной, к тому же она была лишена права управления транспортом.

Также оказалось, что у мотоциклиста прав не было вообще.

Ранее еще одно смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Алтайском крае. Мотоциклист не справился с управлением и слетел с дороги. Его пассажир погиб.