Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пьяная жительница Алтайского края хотела сжечь мужа, а спалила собственный дом

Жительница Шипуновского района Алтайского края предстала перед судом по обвинению в покушении на убийство мужа путем поджога, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0.

В ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых оказалась 45-летняя женщина. Ей инкриминировали не только покушение, но и умышленное уничтожение имущества.

Преступление было совершено в декабре 2019 года, когда дама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, который нанес ей телесные повреждения, а затем выгнал раздетую на мороз.

«Немного постояв на улице, женщина зашла в дом, после чего попросила несовершеннолетнюю дочь уйти к бабушке. Увидев, что супруг уснул, она облила его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла. Чтобы потерпевший не смог выбраться из дома, злоумышленница подперла входную дверь руками», — уточняют в СКР.

Мужчине все же удалось открыть дверь и он смог потушить огонь. В результате умышленного поджога, полностью сгорел дом, в котором проживала семья.

Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость