Пьяная жительница Алтайского края хотела сжечь мужа, а спалила собственный дом

Жительница Шипуновского района Алтайского края предстала перед судом по обвинению в покушении на убийство мужа путем поджога, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых оказалась 45-летняя женщина. Ей инкриминировали не только покушение, но и умышленное уничтожение имущества.

Преступление было совершено в декабре 2019 года, когда дама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, который нанес ей телесные повреждения, а затем выгнал раздетую на мороз.

«Немного постояв на улице, женщина зашла в дом, после чего попросила несовершеннолетнюю дочь уйти к бабушке. Увидев, что супруг уснул, она облила его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла. Чтобы потерпевший не смог выбраться из дома, злоумышленница подперла входную дверь руками», — уточняют в СКР.

Мужчине все же удалось открыть дверь и он смог потушить огонь. В результате умышленного поджога, полностью сгорел дом, в котором проживала семья.

Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.