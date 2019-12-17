Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пьяная жительница Алтайского края стучала по окнам, а потом набросилась на полицейского

Жительница Краснощековского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Преступление 36-летняя селянка совершила в сентябре этого года. По данным следствия, женщина стучала по окнам одного из домов, в связи с чем в органы полиции поступило сообщение.

На место прибыл полицейский, который увидел, что женщина пьяна.

На законные требования проследовать в служебный автомобиль для доставления в дежурную часть и оформления административного правонарушения обвиняемая стала нецензурно оскорблять правоохранителя, а затем нанесла ему не менее четырех ударов руками и ногами в область туловища.

В ходе следствия женщина вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость