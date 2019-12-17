Пьяная жительница Алтайского края стучала по окнам, а потом набросилась на полицейского

Жительница Краснощековского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление 36-летняя селянка совершила в сентябре этого года. По данным следствия, женщина стучала по окнам одного из домов, в связи с чем в органы полиции поступило сообщение.

На место прибыл полицейский, который увидел, что женщина пьяна.

На законные требования проследовать в служебный автомобиль для доставления в дежурную часть и оформления административного правонарушения обвиняемая стала нецензурно оскорблять правоохранителя, а затем нанесла ему не менее четырех ударов руками и ногами в область туловища.

В ходе следствия женщина вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.