Пьяные барнаульцы устроили дебош в храме Александра Невского

Об этом случае сообщает паблик «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, мужчина и женщина в нетрезвом виде зашли в храм и начали там громко разговаривать.
Через несколько минут мужчина уселся на пол, а на сделанные ему замечания отреагировал очень просто: «Я хожу в церковь так, как мне хочется».
Замечания паре сделал и священнослужитель, после чего нетрезвых верующих силком с помощью охраны вывели из храма.
Финал этого инцидента попала на видео.
Барнаульцы вообще часто удивляют друга друга. Ранее в трамвае был замечен пассажир, который надел маску от коронавируса своей кошке.