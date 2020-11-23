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Происшествия

Пьяные барнаульцы устроили дебош в храме Александра Невского

В Александро-Невском соборе Барнаула вечером 22 ноября произошел неприятный инцидент. Пьяная парочка устроила перепалку с другими прихожанами. Нетрезвых православных пришлось выгонять из церкви.

Митрополит освятил кресты для собора Александра Невского.
Митрополит освятил кресты для собора Александра Невского.
"Алтайская митрополия" / altai.eparhia.ru

Об этом случае сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, мужчина и женщина в нетрезвом виде зашли в храм и начали там громко разговаривать.

Через несколько минут мужчина уселся на пол, а на сделанные ему замечания отреагировал очень просто: «Я хожу в церковь так, как мне хочется».

Замечания паре сделал и священнослужитель, после чего нетрезвых верующих силком с помощью охраны вывели из храма.

Финал этого инцидента попала на видео.

Барнаульцы вообще часто удивляют друга друга. Ранее в трамвае был замечен пассажир, который надел маску от коронавируса своей кошке.

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