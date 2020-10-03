Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Пьяные барнаульцы жестоко избили семейную пару за замечание

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в избиении семейной пары в Октябрьском районе Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Инцидент произошел в одном из дворов Барнаула. Трое мужчин распивали спиртное у подъезда жилого дома. Один из жильцов сделал компании замечание. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Жена мужчины, сделавшего замечание, попыталась защитить мужа, но один из участников потасовки ударил ее ногой в голову, сломав лицевую кость.

Свидетели драки вызвали скорую и полицию. Подозреваемых в преступлении задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость