Пьяные барнаульцы жестоко избили семейную пару за замечание

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в избиении семейной пары в Октябрьском районе Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из дворов Барнаула. Трое мужчин распивали спиртное у подъезда жилого дома. Один из жильцов сделал компании замечание. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Жена мужчины, сделавшего замечание, попыталась защитить мужа, но один из участников потасовки ударил ее ногой в голову, сломав лицевую кость.

Свидетели драки вызвали скорую и полицию. Подозреваемых в преступлении задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).