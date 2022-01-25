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Происшествия

Пьяные моряки из России и Украины устроили дебош на борту самолета

Немецкие полицейские провели масштабную операцию в аэропорту Франкфурта-на-Майне в связи с противоправными действиями группы из 32 нетрезвых моряков из России и с Украины, сообщает Deutsche Welle.

В самолете.
В самолете.
CC0

Нарушители направлялись на родину рейсом из столицы Намибии с пересадкой в Германии, уточнили в полиции.

«После того как они, несмотря на неоднократные просьбы, отказывались надеть защитные маски, бодро употребляли пронесенные с собой алкогольные напитки и не обращали внимания на указания экипажа, капитан еще в воздухе вызвал федеральную полицию», — рассказал представитель ведомства.

Трое из мужчин приставали к бортпроводницам, пишет Газета.Ru.

В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, 13 из них пришлось заплатить до €530.

Еще трое, обвиненные в домогательствах в отношении членов экипажа, заплатили по €1030.

Ранее прилетевший из Швеции россиянин устроил пьяный дебош на родине.

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