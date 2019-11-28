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Происшествия

Пьяные подростки насмерть забили сибиряка в собственной квартире

По подозрению в убийстве 41-летнего жителя Норильска задержаны подростки 15 и 16 лет.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По предварительной версии следствия, 25 ноября вечером двое несовершеннолетних подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в квартиру к жителю Норильска.

На почве ранее возникших личных неприязненных отношений нанесли ему множественные удары руками и ногами, а также предметами мебели, от потерпевший умер на месте происшествия.

В региональном Следственном комитет отметили, что собраны неопровержимые доказательства причастности подростков к преступлению, пишет Тайга.инфо.

Молодые люди уже признались в содеянном. Решается вопрос об их аресте.

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