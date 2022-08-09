10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяные живодеры на глазах у детей растерзали домашнюю собаку, чтобы съесть

На Урале двое пьяных мужчин жестоко расправились с домашней собакой и разделали ее для употребления в пищу. Об этом сообщает портал sibmedia.ru со ссылкой на общественных инспекторов по защите животных.

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

Вопиющий случай произошел в одном из сел под Екатеринбургом 5 августа. Во время происшествия в доме находились отец семейства и двое несовершеннолетних детей. Мать в этот момент была на работе.

Мужчины, будучи в алкогольном опьянении, забрали собаку у хозяина и попросили нож.

Сначала живодеры отрезали собаке лапы, хвост и голову, а после — сняли шкуру и вытащили все органы. Как сообщают очевидцы, злоумышленники завернули одну часть тела в пакет и выбросили в мусор, а другую — забрали с собой.

«Они хотели ее съесть. Часть останков выбросили в бочку с водой в огороде», — заявили зоозащитники.

По имеющейся информации, один из живодеров ранее имел судимость за грабеж и разбой. Правоохранители обнаружили топор и нож на месте убийства.

Ранее на Алтае браконьер убил марала и оставил его кости в заповеднике.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость