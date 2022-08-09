Пьяные живодеры на глазах у детей растерзали домашнюю собаку, чтобы съесть

Вопиющий случай произошел в одном из сел под Екатеринбургом 5 августа. Во время происшествия в доме находились отец семейства и двое несовершеннолетних детей. Мать в этот момент была на работе.
Мужчины, будучи в алкогольном опьянении, забрали собаку у хозяина и попросили нож.
Сначала живодеры отрезали собаке лапы, хвост и голову, а после — сняли шкуру и вытащили все органы. Как сообщают очевидцы, злоумышленники завернули одну часть тела в пакет и выбросили в мусор, а другую — забрали с собой.
«Они хотели ее съесть. Часть останков выбросили в бочку с водой в огороде», — заявили зоозащитники.
По имеющейся информации, один из живодеров ранее имел судимость за грабеж и разбой. Правоохранители обнаружили топор и нож на месте убийства.
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