Пьяные сибиряки на «Иж-Комби» в глубокой луже подрались с полицейскими

В Томской области возбудили дело на молодых местных жителей, напавших на двоих сотрудников ДПС, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 10 июля на подъезде к Томску. Водителя попросили остановиться, но он решил скрыться в «дебрях».

«Сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль „Иж-Комби“. Водитель автомобиля и шестеро пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве.

При попытке задержать молодежь сотрудники полиции получили отпор и несколько телесных повреждений. Вызвали подкрепление.

Теперь молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы — их обвиняют в «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти».

Для расследования в СК создали спецгруппу, которая выясняет все обстоятельства и допрашивает свидетелей, подозреваемых и потерпевших.

Ранее в сети появилось видео, как пьяная толпа напала на полицейских в Подмосковье.