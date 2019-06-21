Пьяный барнаулец нарочно сломал пожилой соседке палец

Барнаулец оказался на скамье подсудимых за то, что он специально прищемил руку своей пожилой соседке. Мужчина был пьян, а бабушка попала под горячую руку, когда решила сделать ему замечание.

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, пожилая женщина шла по общему коридору в доме, где встретила своего пьяного соседа, который шумно себя вел.

Пенсионерка попросила его вести себя потише, а тот в ответ начал на нее кричать. Мужчина с силой толкнул бабушку в плечо, и она, чтобы не упасть, схватилась за дверь квартиры. В этот момент мужчина умышленно с силой захлопнул дверь. Женщина получила открытый перелом пальца.

В судебном заседании бабушка простила своего соседа, поскольку тот, когда протрезвел, попросил прощения за свой поступок, и дважды оказывал ей финансовую помощь при лечении. В результате суд вынес постановление о прекращении дела в связи с примирением сторон.