Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июня 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пьяный барнаулец нарочно сломал пожилой соседке палец

Барнаулец оказался на скамье подсудимых за то, что он специально прищемил руку своей пожилой соседке. Мужчина был пьян, а бабушка попала под горячую руку, когда решила сделать ему замечание.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, пожилая женщина шла по общему коридору в доме, где встретила своего пьяного соседа, который шумно себя вел.

Пенсионерка попросила его вести себя потише, а тот в ответ начал на нее кричать. Мужчина с силой толкнул бабушку в плечо, и она, чтобы не упасть, схватилась за дверь квартиры. В этот момент мужчина умышленно с силой захлопнул дверь. Женщина получила открытый перелом пальца.

В судебном заседании бабушка простила своего соседа, поскольку тот, когда протрезвел, попросил прощения за свой поступок, и дважды оказывал ей финансовую помощь при лечении. В результате суд вынес постановление о прекращении дела в связи с примирением сторон.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость