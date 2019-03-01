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Происшествия

Пьяный барнаулец залез в дом соседки с криками «ОМОН берет дом штурмом»

Пьяный мужчина незаконно вломился в дом жительницы Барнаула, представившись сотрудником ОМОНа. Дело направили в суд, Об этом сообщает краевая прокуратура.

ОМОН.
ОМОН.
mvd.ru

В конце декабря 2018 года барнаулец освободился из тюрьмы и стал жить в одном из домов микрорайона Восточный.

Вечером 29 января мужчина напился и решил пойти в гости к своей знакомой, которая жила неподалеку. Так как ее не было дома, мужчина начал ходить по близлежащим домам.

Увидев свет в одном из домов, барнаулец зашел на приусадебный участок и стал стучать в дверь, представившись сотрудником ОМОНа. Мужчина требовал впустить его в дом. Хозяйка сказала, что дверь не откроет, и пригрозила вызвать полицию. Однако мужчина не смирился с отказом, разбил окно и влез в него, продолжая кричать, что «ОМОН берет дом штурмом».

В доме соседки он потребовал налить ему водки. Узнав о вызове сотрудников полиции, мужчина спешно удалился. Позже он пояснил, что «смелости ему придало употребленное спиртное».

Прокурор Октябрьского района Барнаула утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд.

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